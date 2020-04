Nachdem Liam Payne (26) mit seinen One Direction-Bandkollegen 2010 den dritten Platz in der britischen Ausgabe der Castingshow X-Factor belegen konnte, erwartete die Jungs eine Mega-Karriere. Auch wenn Liam, Harry Styles (26) und Co. mittlerweile nicht mehr zusammen auf der Bühne stehen, sind alle noch immer groß im Musikbusiness unterwegs. Kaum zu glauben, dass der "Strip That Down"-Interpret als Jugendlicher einmal unter fiesen Mobbing-Aktionen zu leiden hatte. Weil er es 2008 als Einzelkandidat nicht in die "X-Factor"-Live-Shows geschafft hatte, wurde Liam gehänselt.

Weil ihn die Jury damals mit 15 Jahren einfach noch zu jung für den großen Durchbruch hielt, wurde dem Sänger bei seiner ersten Teilnahme an der TV-Talentsuche dazu geraten, es ein paar Jahre später erneut zu versuchen. Für viele Fans war das aber offenbar das öffentliche Versagens-Eingeständnis – und das bekam der Musiker damals hart zu spüren. "Die Leute auf der Straße haben mich teilweise verspottet, als ich so 15 oder 16 war", erinnert sich der 26-Jährige gegenüber The Sun. Überall habe er sich mit den Rufen "'X-Factor'-Abgewiesener" konfrontiert gesehen. "Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn man seinen Ruhm verliert", habe er damals gedacht.

Doch dieses Erlebnis war nicht die einzige Schattenseite des Rampenlicht-Lebens. Der Band-Star gab bereits zu, dass er in der Vergangenheit sogar Suizid-Gedanken hatte. "Ruhm ist so, als hätte man eine ziemlich verrückte Midlife-Crisis. Ich bin froh, noch hier zu sein", offenbarte er in der TV-Show Straight Talking with Ant Middleton.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

