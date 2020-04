Wer ist Vanessa Sonnbichler? Ab dem 28. April können die Sturm der Liebe-Zuschauer sie kennenlernen, denn Ende des Monats taucht die brünette Beauty in Bichlheim auf. Die Nichte von Alfons Sonnenbichler (Sepp Schauer, 70) wird gespielt von der gebürtigen Bielefelderin Jeannine Gaspár. Im Gespräch mit Promiflash stellte die Schauspielerin ihre Rolle schon einmal vor. Verrät sie auch, ob sie und Vanessa Gemeinsamkeiten haben?

Auf die Frage, wie sie ihren "Sturm der Liebe"-Charakter beschreiben würde, hatte die Serien-Darstellerin eine klare Antwort: "Ein schlagfertiger Sonnenschein mit ganz viel Herz, immer angetrieben, ihren Traum zu leben", so Jeannine über Vanessa. Sie genieße es sehr, immer wieder neu in die Rolle zu schlüpfen. Sie sei auch definitiv vielschichtig und mache Spaß. Zu viel wollte die Endzwanzigerin im Interview aber auch nicht verraten. "Das Schöne an dieser Arbeit ist auch, sich selbst in der Rolle zu entdecken, oder mal genau entgegen der eigenen Natur handeln zu können. Wieviel genau Vanessa in mir steckt, wird sich also noch zeigen", gab sie sich geheimnisvoll.

"Sturm der Liebe" ist nicht die erste Serie, in der Jeannine zu sehen ist. Vergangenes Jahr spielte sie bereits in einer Episode von Nachtschwestern die Rolle der Elena Ramiréz. Zuvor wirkte sie hauptsächlich in Theaterproduktionen mit – unter anderem als Emma Mörschel in "Kleiner Mann – was nun?" am Theater Bielefeld.

Anzeige

ARD/Christof Arnold Dirk Galuba, Jeannine Gaspár und Sepp Schauer in einer Szene von "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD / Christof Arnold Das Drehteam von "Sturm der Liebe" mir Sepp Schauer

Anzeige

ARD/Christof Arnold Antje Hagen und Jeannine Gaspár, "Sturm der Liebe"-Darstellerinnen

Schaut ihr "Sturm der Liebe"? 397 Stimmen 387 Ja, ich liebe die Telenovela! 10 Nein, das Format interessiert mich nicht!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de