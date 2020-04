Romeo Beckham (17) überrascht mit einem coolen Hairstyle! Wegen der aktuellen Lage verbringt der Promi-Spross gerade viel Zeit in den eigenen vier Wänden und scheint sich auf seinem Kopf ausgetobt zu haben. Auch sein berühmter Papa David Beckham (44) ist für seine gewagten Looks bekannt. Jetzt verblüfft jedoch nicht der 44-Jährige, sondern sein Sohnemann Romeo die Beckham-Fans mit einer coolen Frisur im Netz!

Auf seinem Instagram-Kanal postete der Teenager nun einen Schnappschuss von sich – auf dem Kopf zwei streng nach hinten geflochtene Zöpfe. Dazu schrieb er: "Zu Hause bleiben und gleich mal einen neuen Style ausprobieren." Offenbar lässt der 17-Jährige keine Langweile aufkommen und experimentiert mit seinen Haaren herum. Dabei dient sein Vater ihm anscheinend als Inspiration, David trug bereits 2003 geflochtene Zöpfe und gilt bis heute als Stil-Ikone.

Für Romeo ist David nicht nur in Sachen Optik ein Vorbild. Auch was Sport angeht, orientiert er sich an dem Ex-Profi-Kicker. Der Sohn von Victoria Beckham (46) kickt selbst gerne und ist sogar sehr talentiert. Gemeinsam mit seinem Papa und seinen Brüdern Cruz (15) und Brooklyn (21) absolviert er gerne mal die eine oder andere Partie. Erst Anfang März wurde er mit seiner Familie auf dem Rasen bei einem Spiel gesichtet.

Instagram / romeobeckham Romeo und David Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, September 2019

SPLASH/MEGA David Beckham mit seinen Söhnen Cruz, Brooklyn und Romeo im März 2020

Gefällt euch Romeos neue Frisur? 46 Stimmen 32 Ja, sieht toll aus. 14 Nee, mir hat er vorher besser gefallen.



