Wird das Geheimnis um den Namen etwa schon bald gelüftet? Bereits vor einigen Wochen sprachen Sarah (28) und Dominic Harrison (28) in einem Video über mögliche Namen für ihr ungeborenes zweites Kind. Damals herrschte im Hause Harrison allerdings noch Uneinigkeit darüber, wie Baby Nummer zwei heißen soll. Das hat sich mittlerweile geändert, wie Sarah ihren Fans im Netz nun verrät.

Die werdende Mama startet in ihrer Instagram-Story eine Frage- und Antwortrunde. Ein User will von der YouTuberin sofort wissen, ob sich das Paar schon auf einen Namen geeinigt habe. "Ja, wir haben bereits einen Namen gefunden, der uns beiden zusagen würde", gibt Sarah preis. Doch dieser bleibe zunächst top secret, da sich womöglich noch etwas ändern könnte: "Aktuell möchten wir uns aber noch nicht festlegen – haben ja noch genug Zeit – daher werden wir diesen Namen auch noch für uns behalten."

In einem früheren YouTube-Video offenbarten Sarah und Domi bereits, welche Namen ihnen gut gefallen würden. "Der Name war bei Mia schon ganz oben bei mir und wenn wir noch mal ein Mädchen bekommen, dann finde ich Aria so schön – Aria Harrison", plauderte die Schwangere aus. In der engeren Auswahl standen außerdem Amy, Lana, Kayla, Melodie und Claire.

