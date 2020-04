Temptation Island hat Till Adam die Augen geöffnet! In der ersten Episode der Fremdgeh-Show feierte der Tattoo-Fan noch ausgelassen mit den Single-Damen – ein schmerzhafter Anblick für seine Freundin Hanna Annika. Nach dieser feuchtfröhlichen Party muss die Studentin jedoch auf weitere Videos ihres Freundes verzichten. Was sie nicht weiß: Till ist in der Männervilla plötzlich ganz züchtig unterwegs. Nun machte der Flensburger seiner Liebsten sogar eine rührende Liebeserklärung!

In der neuen Temptation Island-Folge durften die vergebenen Männer bewerten: Welche Single-Frau hat den schönsten Hintern, wer ist die größte Versuchung? Statt seine Einschätzung abzugeben, hielt Till jedoch plötzlich eine Rede: "Ich habe gedacht, als ich hier hergekommen bin, dass ich es schwer haben werde, den Frauen fernzubleiben, dass kein Körperkontakt entsteht, dass ich mich selber zurückhalten muss..." Doch der 31-Jährige habe auf der Insel gemerkt, dass er jeder Versuchung widerstehen könne.

Während Till in die enttäuschten Augen der Ladys sah, betonte er zwar, dass jede von ihnen toll sei. Doch der Bademeister wolle einfach nur eine Frau! "Mein Herz schlägt für eine Dame, die ein paar Häuser weiter ist. Ich habe hier gemerkt, dass ich sie wirklich über alles liebe", offenbarte er unter Applaus von Calvin Kleinen, Mateo Glotz und den Verführerinnen.

