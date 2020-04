Haben Jesse Metcalfe (41) und Cara Santana (36) etwa wieder zueinandergefunden? Jahrelang waren die beiden Schauspieler gemeinsam durchs Leben gegangen und sogar verlobt gewesen. Anfang Januar wurde dann jedoch bekannt gegeben, dass das einstige Traumpaar getrennte Wege geht. Doch offenbar können die zwei doch nicht so ganz ohne einander: Immerhin wurden sie jetzt bei einem gemeinsamen Spaziergang in L.A. gesichtet!

Paparazzi erwischten den Desperate Housewives-Darsteller und Cara am Wochenende in Los Angeles. Offenbar musste die Beauty einige Besorgungen erledigen und wurde dabei von dem 41-Jährigen begleitet. Ob die beiden wieder ein Paar sind, ich bisher nicht klar. Dass sie aber ausgerechnet in Zeiten der Selbstisolation zusammen erwischt wurden, spricht dafür, dass sie zumindest immer noch wichtige Kontaktpersonen füreinander sind!

Laut People war Jesse kurz vor seiner und Caras Trennung an nur einem Tag gleich mit zwei anderen Frau gesichtet worden. Erst habe er mit dem Model Livia Pillmann Hand in Hand ein Restaurant verlassen. Später soll er eine Blondine fest in die Arme geschlossen und auf die Wange geküsst haben.

Getty Images Cara Santana und Jesse Metcalfe im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Cara Santana und Jesse Metcalfe im Februar 2019 in West Hollywood

Getty Images Cara Santana und Jesse Metcalfe im November 2018 in New York

Glaubt ihr, die beiden sind wieder zusammen? 65 Stimmen 32 Ja, ganz bestimmt! 33 Nein. Ich glaube, die beiden sind inzwischen einfach nur gute Freunde.



