Nach über zehn gemeinsamen Jahren, von denen Jesse Metcalfe (41) und Cara Santana (35) insgesamt vier verlobt waren, sollte es nun doch nicht mehr zur großen Hochzeit kommen! Der Desperate Housewives-Darsteller und die 35-Jährige galten eigentlich als eines der beständigsten Paare in Hollywood – obwohl die beiden schon so lange verlobt waren, konnten sie sich aber wegen zahlreicher Projekte und Termine nie auf ein Hochzeitsdatum einigen. Nach hartnäckigen Flirt-Gerüchten sei es nun endgültig beschlossene Sache: Die Schauspieler sollen unter ihre Langzeit-Beziehung einen Schlussstrich gezogen haben!

"Sie sind getrennt und leben nicht mehr zusammen", verriet ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly. Erste Trennungsspekulationen kamen auf, nachdem der 41-Jährige am vergangenen Wochenende zunächst Händchen haltend mit dem ungarischen Model Livia Pillmann in Los Angeles gesichtet wurde. Aber damit nicht genug – später am Abend sei er laut Daily Mail zudem mit einer unbekannten Blondine in einer Bar gesehen worden, der er etwas ins Ohr geflüstert und an der Hüfte festgehalten haben soll. "Er hat sie nicht betrogen!", stellte die Quelle jedoch schließlich klar.

Dabei freute sich Cara im vergangenen November noch auf das baldige Jawort. Im Interview mit Hollywood Life erzählte sie, dass sie "irgendwann 2020" heiraten wollen, nachdem Jesse die neue Serie "Chesapeake Shores" abgedreht hat. Besonders bitter: Im Gespräch verriet sie sogar ihr Beziehungsgeheimnis, das darin bestehe, dass sich das Couple Freiräume lässt. "Vertrauen und Kommunikation sind selbstverständlich wichtig, aber ich denke, dass Paare oft vergessen, wer sie außerhalb der Beziehung sind. Das ist sicher kein Problem von uns", schwärmte sie damals.

Getty Images Cara Santana und Jesse Metcalfe im Januar 2020

Getty Images Jesse Metcalfe, Schauspieler

Getty Images Cara Santana und Jesse Metcalfe im Mai 2019

