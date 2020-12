Hat Jesse Metcalfes (42) neue Partnerin Corin Jamie-Lee etwa Ähnlichkeit mit Eva Longoria (45)? In der Dramedy-Serie Desperate Housewives verkörperte der Schauspieler den attraktiven Gärtner John, mit dem Eva in ihrer Rolle als Gabrielle Solis eine heiße Affäre hat. Im Privatleben hat der US-Amerikaner nun offenbar seine große Liebe gefunden. Eine neue Aufnahme des Paares sorgte jetzt für verblüffte Fans: Sie sind sich sicher, dass seine Neue wie Eva aussieht!

Anlässlich des Geburtstages seiner Liebsten teilte Jesse einen süßen Schnappschuss, auf dem sich die brünette Schönheit liebevoll an ihn kuschelt. Bei dem Anblick der Turteltauben muss Jesses Community aber offenbar zweimal hinsehen. "Sie sieht aus wie Eva Longoria!" und "Für eine Minute dachte ich, dass es Gabrielle ist" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Zuletzt wurden Jesse und Corin nach einem Besuch in einem Restaurant in West Hollywood entdeckt. Auf den Aufnahmen der Paparazzi war das Gesicht der Beauty allerdings nicht zu erkennen – immerhin trug das kanadische Model auch in der Öffentlichkeit seinen Mund-Nasen-Schutz, der den Großteil der Gesichtszüge verdeckte.

Getty Images Jesse Metcalfe, Darsteller

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Instagram / corinjclark Corin Jamie-Lee, Model

