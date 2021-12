Jesse Metcalfe (43) packt aus. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als John bei Desperate Housewives bekannt, wo er als heißer Gärtner Eva Longoria (46) in ihrer Rolle als Gabrielle verführte. Dabei machte er eine super Figur und sah stets durchtrainiert aus – doch das hatte auch seinen Preis. Jesse erzählte nun, wie hart der Dreh und die hohen Erwartungen an ihn damals waren!

Im Interview mit i-D sprach der 43-Jährige über seine jahrelange Arbeit am Set der Kult-Serie. "Wenn man in jeder Folge von 'Housewives' sein Hemd auszieht, bedeutet das eine Menge Druck", gab Jesse zu. Denn gerade als heiße Affäre ist die Anforderung noch höher, besonders attraktiv auszusehen. "Man muss bestmöglich in Form sein, und zwischen den Projekten erwartet jeder, dass man 24 Stunden am Tag, 365 Tage die Woche in dieser Form bleibt", verriet er.

Auch wenn die Serie das Sprungbrett für Jesses Karriere war, hat er den Status als Hottie noch lange mit sich herumgetragen und es fiel ihm schwer, davon loszukommen. "Ich war definitiv befangen. Die Industrie neigt dazu zu denken, wenn man ein bestimmtes Aussehen hat, sei das alles, was man zu bieten hat", erklärte er. Denn nach "Desperate Housewives" hatte der glücklich Vergebene zunächst Probleme, andere Rollen für neue Projekte zu ergattern.

Getty Images Jesse Metcalfe und Eva Longoria, Schauspieler

Instagram / realjessemetcalfe Jesse Metcalfe, Schauspieler

Getty Images Jesse Metcalfe, Darsteller

