Ist Jesse Metcalfe (41) tatsächlich wieder glücklich vergeben? Erst im Januar dieses Jahres gab der Desperate Housewives-Star die Trennung von seiner bisherigen Verlobten Cara Santana (36) bekannt. Dabei führte das Paar bis dahin seit über zehn Jahren eine scheinbar glückliche Beziehung. Nach der Trennung wurde der Schauspieler bereits mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Jetzt tauchten Bilder auf, die Jesse mit einer anderen Dame beim Händchenhalten zeigen!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen Jesse am vergangenen Samstag, wie er mit einer brünetten Schönheit an der Hand ein Restaurant in West Hollywood verlässt. Die beiden wirkten auf dem Weg zum geparkten Wagen äußerst vertraut. Obwohl aufgrund eines Mundschutzes das Gesicht der Beauty kaum zu erkennen ist, berichtet Daily Mail, dass es sich bei der unbekannten Lady um das kanadische Model Corin Jamie-Lee handele.

Seit August dieses Jahres sollen Jesse und Corin in engem Kontakt stehen. Dabei hätte die Kanadierin ihr Verhältnis zu dem TV-Star bereits beinahe auffliegen lassen. Unter einem ihrer Instagram-Postings in Jeansshorts fragte beispielsweise Netflix-Bekanntheit Francesca Farago, ob es sich dabei um Jesses Hose handele – worauf Corin prompt antwortete: "Woher weißt du das?"

Getty Images Jesse Metcalfe, Darsteller

Instagram / corinjclark Corin Jamie-Lee, Model

Instagram / francescafarago Francesca Farago, bekannt aus "Finger weg!"

