Wie steht es denn nun um das Liebesleben von Jesse Metcalfe (41)? Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle des sexy Gärtners in der Erfolgsserie Desperate Housewives bekannt ist, gab im Januar die Trennung von seiner Verlobten Cara Santana (36) bekannt – und das nach über zehn Jahren Beziehung. Kurz darauf gab es Gerüchte über eine Versöhnung der beiden. Nun wurde der Hottie mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet...

Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Jesse beim Lunch in Los Angeles – und zwar in weiblicher Begleitung. Eine dunkelhaarige Beauty nahm auf dem Beifahrersitz seines Chevrolets Platz. Um wen es sich dabei handelt, ist bisher nicht bekannt. Auch in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ist auf den Fotos nicht ersichtlich. Sie tauschten jedenfalls keinerlei Zärtlichkeiten aus.

Vielleicht ist es auch nur ein harmloser Flirt. Zwar wurde es nie offiziell bestätigt, allerdings soll der 41-Jährige schon vor dem Liebesaus mit seiner Cara anderen Frauen Avancen gemacht haben. Von Fremdgehen war aber nie die Rede. Und jetzt, da er Single ist, scheint er das auch in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Cara Santana und Jesse Metcalfe im November 2018

Getty Images Jesse Metcalfe, Schauspieler

Getty Images Jesse Metcalfe im Februar 2019

