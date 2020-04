Werden aus Claudia Obert (58) und Désirée Nick (63) nach dem doppelten Show-Aus doch noch Freundinnen? In der fünften Folge von Promis unter Palmen verließ die Modeunternehmerin freiwillig das Format – Claudia konnte die ewigen Lästereien nicht mehr ertragen. Wegen ihres Abgangs durfte Ex-Streitbuddy Désirée wieder einziehen. Aber auch die Blondine blieb nach ihrer Rückkehr nicht lange. Beim Teamwettkampf im Halbfinale brach die 63-Jährige zusammen! Ihre Mitstreiter kauften der Bühnenkünstlerin den Vorfall nicht ab – und schickten sie am Ende wieder nach Hause. Im Gegensatz dazu ist ihre einst größte Zoff-Kumpanin nun diejenige, die La Nick das Preisgeld gewünscht hätte!

Im Interview mit Promiflash äußerte sich Claudia dazu, ob es sie geärgert hat, dass wegen ihres Show-Exits ihre größte Konkurrentin wieder eine Chance auf das Preisgeld bekommen hat. "Mir hat nicht gefallen, wie La Nick rausgeworfen wurde. Das ist nicht mein Stil. Das Schmerzensgeld hätte sie mehr als verdient", erklärte die Fashionexpertin ihre Sicht der Dinge. Wegen der vielen Meinungsverschiedenheiten werden Claudia und Désirée wohl keine Buddys mehr – doch die Boutiquebesitzerin zeigt sich zumindest als gute Verliererin.

Ganz so einsichtig zeigte sich Désirée allerdings bei ihrem zweiten Abgang in Folge fünf nicht. Und auch vor ihrem Auszug ätzte sie noch mal so richtig gegen ihre "Promis unter Palmen"-Mitstreiter: "Ich bin so reich, ich habe es überhaupt nicht nötig noch aufzutreten. Aber ich bin trotz allem so billig geblieben bei meinem Reichtum, dass ich tatsächlich immer noch Lust habe, die Abende mit solchen wie euch zu verbringen."

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

Sat.1 Claudia Obert, Ronald Schill und Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"



