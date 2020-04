Dieser kleine Racker hat es faustdick hinter den Ohren! Am heutigen Donnerstag feiert Prinz Louis (2) seinen zweiten Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichten Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) vorab zuckersüße Bilder von ihrem jüngsten Spross. Mit Malfarbe auf den Händen und einem verschmitzten Lächeln im Gesicht strahlt der kleine Prinz darauf vergnügt in die Kamera. Dabei fragen sich viele Fans, wie Louis bei der Aktion nur so sauber bleiben konnte – William und Kate liefern prompt eine Antwort!

Auf der offiziellen Instagram-Seite der Cambridges wurden vor wenigen Minuten zwei neue Bilder des Nesthäkchens veröffentlicht. Und diese zeigen deutlich, dass der Zweijährige nicht die ganze Zeit so sorgsam mit der Farbe an seinen Händen umgegangen ist. "Instagram vs. Reality", betitelte das Herzogspaar den Beitrag, der deutlich macht, dass der Mini-Prinz seinen Spaß mit der Farbe hatte. Auf einer Aufnahme schmiert sich Louis vergnügt die Fingermalfarbe ins Gesicht.

Royal-Supporter sind von diesen Aufnahmen verzückt. "Er ist einfach großartig", "Ich hatte jetzt damit gerechnet, die Möbel beschmutzt zu sehen" oder "Das ist einfach goldig", kommentieren drei begeisterte Fans den Netz-Beitrag der britischen Königsfamilie.

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis

Instagram / kensingtonroyal Prinz Louis, 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte in London im Juni 2019



