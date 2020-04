Sophie Turner (24) und ihr Mann Joe Jonas (30) zeigen sich privater denn je! Aufgrund der aktuellen Lage verbringt das Ehepaar momentan viel Zeit zu Hause. Doch gegen die Langeweile wissen sich die Schauspielerin und der Musiker zu helfen: Vor Kurzem schminkte Sophie ihren Schatz und dieser entdeckt wiederum gerade seine Talente als Koch. Nun nehmen sie an der sogenannten TikTok-"Couples Challenge" teil und dabei kommen einige Eigenheiten von Sophie und Joe ans Licht: Wer von beiden ist wohl die größere Nervensäge?

Die Herausforderung auf TikTok funktioniert wie folgt: Ein Stimme stellt Sophie und Joe Fragen und sie müssen auf denjenigen zeigen, auf den die Antwort am ehesten zutrifft. Direkt bei der ersten Frage sind sich die beiden aber uneins, was in dem Fall aber gar nicht so schlimm ist: Sie sollen entscheiden, wer sich als erstes in den jeweils anderen verliebt hat – und beide deuten auf sich selbst. In anderen Dingen sind die Game of Thrones-Darstellerin und der Sänger aber sofort einer Meinung: Sophie sei diejenige, die am nervigsten ist – vor allem, wenn sie Hunger hat. Und auch sonst soll sie ein bisschen mürrischer gestimmt sein als ihr Ehemann. In der Talkshow Conan mit Moderator Conan O'Brien (57) verriet sie kürzlich, dass die Isolation sie "irgendwie liebevoll" mache: "Wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleiben könnte, würde ich das tun, also ist das großartig für mich. Ich verlasse das Haus sowieso einmal am Tag, um mit meinen Hunden Gassi zu gehen, und dann war's das."

Eine Sache ist der Sansa-Darstellerin allerdings an ihrem Liebsten aufgefallen, die ihr vorher nicht bewusst war: Er trage in den eigenen vier Wänden nur Jeans! "Wenn Sie zu Hause Jeanshosen tragen, was sagt das über Sie als Person aus? So etwas wie: 'Sind Sie ein Psychopath?'", witzelte Sophie darüber in dem Interview.

Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas im März 2020

Anzeige

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner im April 2020

Tragt ihr zu Hause lieber Jeans oder Jogginghosen? Na ganz klar Jogginghosen! Lieber Jeans... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de