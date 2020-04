Mit Christopher French (38) hätte es Ashley Tisdale (34) wohl gar nicht besser treffen können! Seit etwa acht Jahren geht die Schauspielerin mit dem Komponisten gemeinsam durchs Leben. 2014 hatten die zwei ihre Liebe mit einer Hochzeit sogar ganz offiziell gemacht. Ihre Gefühle füreinander scheinen bis heute nichts an Tiefe verloren zu haben: Deswegen gratuliert Ashley ihrem Mann jetzt besonders süß zum Geburtstag!

Zu einer ganzen Reihe Fotos von sich und Christopher schreibt die High School Musical-Darstellerin auf Instagram: "Der Mann meiner Träume hat heute Geburtstag! Ich liebe dich so sehr, und ich bin so dankbar dafür, dass du geboren wurdest." Die Blondine hat mit dem 38-Jährigen wohl genau den richtigen Partner an ihrer Seite. "Du bist meine bessere Hälfte, mein bester Freund, und du bist in mein Leben gekommen und hast dafür gesorgt, dass ich mich weniger allein fühle", erklärt sie in ihrem Kommentar.

Ashley und Christopher haben keine gemeinsamen Kinder, dafür aber Hunde. In ihrer Instagram-Story ist zu sehen, wie liebevoll sich die beiden um ihre kleinen Vierbeiner kümmern. Dass ihr Partner offenbar genauso tierlieb ist wie sie selbst, scheint Ashley besonders zu gefallen, weshalb sie ihn auch als "besten Hundepapa" bezeichnet.

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale im November 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Christopher French

Anzeige

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Dezember 2019 in West Hollywood



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de