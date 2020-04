Kader Loth (47) steckt in einer haarigen Krise! Da wegen der aktuellen Lage keine Friseursalons offen haben, kann die TV-Beauty ihre wöchentlichen Termine zum Waschen und Pflegen nicht wahrnehmen. So blieb ihr bisher nichts anderes übrig, als ihre üppigen Haarverlängerungen mit Trockenshampoo zu reinigen – doch davon hatte sie jetzt offensichtlich genug. Sie hat sich ihre geliebten Extensions rausgerissen, wie sie gegenüber Promiflash verriet.

"Fühle mich um einiges leichter am Kopf", erklärte Kader nun im Promiflash-Interview. Sie fühle sich jetzt wieder viel frischer und gepflegter als vorher. Da sie jetzt fast alle lästigen Verfilzungen losgeworden ist, kann sie ihre Mähne wieder besser kämmen. Um dies zu erreichen, ist Kader selbst zur Friseurin geworden: "Habe selber mit der Schere geschnitten und die Extension-Tapes habe ich mit heißem Wasser rausgerissen." Bis die Fachgeschäfte wieder öffnen, rockt die Reality-Queen also einen frechen Long-Bob.

Doch die Extensions sind nicht das einzige, was Kader in Zeiten von Social Distancing verliert, auch ihre gute Figur verabschiedet sich langsam. Die dunkelhaarige Schönheit passt momentan in keine ihrer Jeans-Hosen mehr rein.

privat Kader Loth, Reality-Darstellerin

Getty Images kader Loth bei der Cinema For Peace Gala 2011

privat Kader Loth, Reality-Darstellerin



