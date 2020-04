Aktuell kämpfen noch neun verbliebene Mädels um den Titel Germany's next Topmodel 2020. Neben vielen Challenges und heftigen Zickereien sind in den vergangenen Wochen aber auch wahre Freundschaften entstanden. Maribel (18) und Jacky (21) waren allerdings schon vor ihrer Teilnahme an der beliebten Castingshow miteinander befreundet: Im Promiflash-Interview erzählt Jacky jetzt, wie das TV-Format sich auf ihre freundschaftliche Beziehung zu Maribel ausgewirkt hat!

Gegenüber Promiflash plaudert das angehende Model aus dem Nähkästchen und gibt dabei Einblicke, wie nahe sich die 18-Jährige und sie jetzt stehen. "Die Reise voller gemeinsamer Höhen und Tiefen hat Maribel und mich sehr zusammengeschweißt. Es war die richtige Entscheidung von uns, dass wir vor der Reise beschlossen haben, unsere Instagram-Freundschaft nicht großartig zu thematisieren", erzählt sie offen. Jacky ist sich sicher, dass sie sich dadurch geschützt hätten.

Immerhin bestehe die Gefahr, dass in so einem Fernseh-Wettbewerb das Freundschaftsband kaputt gehen kann. "Maribel und ich sind sehr dankbar dafür, dass diese Zeit sich – durch unsere Differenzierung zwischen Wettbewerb und Privatleben – sehr positiv auf unsere Freundschaft ausgewirkt hat", so die Pferdeliebhaberin weiter. Auch nach Heidi Klums (46) Show gehöre sie immer noch zu Jackys Leben dazu.

Instagram / jacky.gntm2020.official Die GNTM-Girls 2020 mit Rebecca Mir und Massimo Sinató

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / maribel_gntm2020_official Maribel, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020



