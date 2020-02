Genießen Maribel und Jacky etwa einen Vorteil bei Germany's next Topmodel? Die beiden Kandidatinnen durften bereits die komplette erste Folge der Sendung überspringen: Sie rückten zur zweiten Episode in Costa Rica nach, um den Cast zu ergänzen. Dabei lernten sich die beiden keinesfalls erst in der Castingshow kennen: Maribel und Jacky sind tatsächlich schon seit einigen Jahren gut miteinander befreundet!

In der Sendung selbst wurde das freundschaftliche Verhältnis der jungen Frauen bisher nur kurz thematisiert. "Ja, wir kannten uns schon vorher tatsächlich, aber wir haben uns unabhängig voneinander angemeldet", erklärte Maribel ihren Mitstreiterinnen. Im Jahr 2015 waren die zwei auf Instagram erstmals miteinander in Kontakt gekommen, von Anfang an verband sie ihre Liebe zu Pferden. Auf den jeweiligen Accounts der Nachwuchs-Models sind auch gemeinsame Bilder zu finden.

Allerdings sind Maribel und Jacky nicht die einzigen Freundinnen bei GNTM. Auch Mareike und Anastasia kannten sich schon vor ihrer Teilnahme. Die beiden trafen in Berlin aufeinander – und zwischen ihnen entwickelte sich schnell eine Freundschaft.

