Für Claudia Obert (58) war die Teilnahme an Promis unter Palmen zuletzt belastend – sogar so sehr, dass sie die Show freiwillig, ohne sich zu verabschieden, verließ. Am Abend vor ihrem Auszug machten die übrigen Kandidaten ihr das Leben schwer. So verglich Bastian Yotta (43) sie beispielsweise mit dem Eiter eines Pickels. Im Promiflash-Interview gab der Wahl-Amerikaner jetzt zu: Dieser Spruch war zu viel.

"Ja, das war ein Fehler. Da ist mir auch mal der Kragen geplatzt", betonte Basti gegenüber Promiflash. Doch Claudias Verhalten den anderen gegenüber habe ihn einfach "richtig, richtig sauer" gemacht. Sie habe unter anderem Carinas Sachen vom Balkon geworfen und Tobi als "dumm" bezeichnet. Da sei es bei ihm vorbei gewesen. "Ich hätte es vielleicht anders machen sollen, aber ich bin auch nur ein Mensch", erklärte er weiter.

Bastian wies außerdem darauf hin, dass die Zuschauer längst nicht alles gesehen hätten, was vorgefallen sei. Denn die Boutique-Besitzerin habe sich auch einiges geleistet. Er denke, dass sie sich dessen mittlerweile bewusst sei: "Ich glaube, dass Claudia realisiert hat, dass sie in vielen Bereichen übers Ziel hinausgeschossen ist."

