In der letzten Germany's next Topmodel-Folge zeigte Tamara Rebecca sich nicht gerade von ihrer Schokoladenseite. Die Modelanwärterin hatte die Ehre, Show-Chefin Heidi Klum (46) zur amfAR-Gala zu begleiten. Doch schon während des Fittings meckerte Tamara, da ihr die Klamottenauswahl nicht gefiel. Das strahlte sie dann auch auf dem roten Teppich aus. Während Heidi glänzte, kam die Beauty auf vielen Aufnahmen unbeholfen herüber. Die anschließende Kritik konnte Tamara nicht verstehen – sie motzte in einer Tour weiter. Nun rechtfertigte die 19-Jährige sich für ihre Darstellung in der Folge!

Die aktuelle GNTM-Folge schaute Tamara gemeinsam mit ihren Fans an und betonte anschließend in ihrer Instagram-Story: "Ich meckere nicht oft. Aber wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch, wie ich mich fühle, aber ich meckere nicht. Ich bin total chillig!" Einige ihrer Aussagen wären in der Episode zudem anders herübergekommen, als sie von gemeint gewesen seien. Deshalb habe sie in einigen Szenen arrogant gewirkt.

Die selbstbewusste Blondine gab jedoch zu, sich nicht gerade professionell verhalten zu haben. Noch einmal anschauen wird sie sich die Episode deshalb nicht. "Das ist die peinlichste Folge meines Lebens, das kann nichts toppen!", ärgerte sie sich.

MEGA Heidi Klum mit den GNTM-Kandidatinnen Jacky und Tamara bei der amfAR-Gala in New York

Instagram / tamara.gntm2020.official Model Tamara in New York

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara Rebecca im März 2020



