Wer wird ins große Germany's next Topmodel-Finale einziehen? Seit der gestrigen Show sind die Nachwuchsmodels dieser Frage schon einen Schritt näher. Mit dem Rauswurf von Kandidatin Vivian sind jetzt nur noch acht von Heidi Klums (46) Mädchen im Rennen um den Sieg. Wer es tatsächlich bis ins Finale schafft, sollte eigentlich noch ein Geheimnis sein. Zurzeit sorgt allerdings ein möglicher Spoiler für Wirbel unter den Fans. Jetzt meldete sich ProSieben zu Wort.

Am Donnerstagabend teilte der offizielle Twitter-Account des Senders ein Bild, das bei den Followern für Furore sorgte. Darauf waren die Kandidatinnen Tamara, Anastasia (20), Lijana und Sarah (20), sowie der Schriftzug "Herzlichen Glückwunsch zum Finale" zu sehen. Das Pic wurde kurze Zeit später wieder gelöscht. Aber haben die GNTM-Macher sich damit tatsächlich schon verplappert? Gegenüber Promiflash meinte die "Germany's next Topmodel"-Sprecherin Tina Land: "Da ist unserem Social-Media-Team ein kleiner technischer Fehler unterlaufen. Aber nichts ist, wie es scheint. Wer im Finale von GNTM steht, erfahren die Zuschauer am 14. Mai am Ende des Halbfinales."

Ist der Traum vom "Germany's next Topmodel"-Titel für Maureen, Jacky, Maribel und Larissa also doch noch nicht ausgeträumt? Nach Promiflash-Informationen soll es sich bei den vier Kandidatinnen auf dem vermeintlichen Spoiler-Foto tatsächlich nicht um die endgültige Finalkonstellation handeln.

Instagram / maureen.gntm2020.official Tamara, Maureen, Anastasia und Sarah von GNTM 2020

Instagram / jacky.gntm2020.official Jacky, Maribel, Anastasia, Tamara und Maureen von GNTM 2020

Instagram / pinar.gntm2020.official Larissa, Pinar, Julia P. und Vivian von GNTM 2020



