Sofia Richie (21) präsentiert ihre Kurven! Seit einigen Jahren zählt die Tochter von Lionel Richie (70) zu der jüngeren Promi-Oberliga Amerikas und spätestens seit ihrer Beziehung zu Kardashian-Ex Scott Disick (36) auch zu den Lieblingen der Klatschpresse. Gemeinsam mit dem Unternehmer wurde das Model nun am Strand von Malibu gesichtet – und dabei präsentierte Sofia ihren knackigen Körper in einem winzigen Bikini!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen das Paar am Donnerstag, gemeinsam mit einer Freundin und ihrem Hund, am Strand der beliebten Küstenstadt. Während Scott sich für den Ausflug in eine Kombination aus weißem Hemd und lockerer Beach-Shorts geschmissen hatte, setzte Sofia auf weniger Stoff: Die 21-Jährige schlenderte in einem knappen gelben Bikini am Wasser lang – und gewährte ihren Fans damit einen Blick auf ihren durchtrainierten, gebräunten Body!

Mithilfe der harmonischen Bilder dürften Scott und Sofia die kürzlich aufgekommenen Trennungsgerüchte ein weiteres Mal dementieren. Die BFF von Kylie Jenner (22) nimmt Schlagzeilen wie diese allerdings sowieso nicht besonders ernst, wie sie erst kürzlich erklärte: "Das ärgert mich nicht, weil ich glücklich bin!"

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model und Influencerin

Juliano/X17online.com / ActionPress Scott Disick und Sofia Richie mit einer Freundin in Malibu, April 2020

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie



