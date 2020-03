Sofia Richie (21) lässt sich von Schlagzeilen nicht verunsichern! Seit mittlerweile drei Jahren ist das Model mit Kourtney Kardashians (40) Ex Scott Disick (36) zusammen. In dieser Zeit hatte das Paar allerdings immer wieder für Krisengerüchte gesorgt. Auch im vergangenen Sommer hatte Scotts Urlaub mit Kourtney – ohne Sofia – erneute Spekulationen in Umlauf gebracht. Doch die 21-Jährige machte nun in einem Interview deutlich: Es kümmere sie nicht, was über sie gemunkelt werde.

Im Gespräch mit Cosmopolitan betonte Sofia nun, dass es ihr "einfach egal sei, was andere Menschen über sie denken würden." Das betreffe nicht nur ihr Liebesleben, sondern auch alle anderen Bereiche ihres Lebens. Ihre Beziehung war auch oft in Kritik geraten, weil ihr Freund 15 Jahre älter als sie ist. Doch: "Das ärgert mich nicht, weil ich glücklich bin. Warum sollte ich mir das von jemandem aus der Mitte von Nirgendwo ruinieren lassen?", erklärte die Blondine.

Wie happy Scott mit seiner Liebsten ist, hatte er im vergangenen Herbst in einer Folge seiner Reality-Serie Flip It Like Disick deutlich gemacht: "Sie war definitiv das kleine Stück, das mich beruhigt, mich zu einem besseren Mann und die Dinge in meinem Leben einfacher gemacht hat", hatte der Unternehmer vor laufender Kamera geschwärmt.

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, 2019

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick im Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de