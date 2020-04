Zuschauer-Ansturm bei Germany's next Topmodel! Am Donnerstagabend flimmerte das erfolgreiche Format von Heidi Klum (46) ein weiteres Mal über die Bildschirme: Ein Job für ein internationales Technik-Unternehmen, ein waghalsiges Fotoshooting in schwindelerregender Höhe und ein heißes Tänzchen vor den Augen von Nicole Scherzinger (41) – die Model-Anwärterinnen mussten in der dreizehnten Folge einiges leisten. Und so viel Entertainment wurde belohnt: Die Episode bescherte GNTM den absoluten Quoten-Rekord der diesjährigen Staffel!

Wie DWDL berichtet, sicherte sich die Castingshow am Donnerstag die Spitzenposition in der Primetime. Insgesamt schalteten 2,82 Millionen Haushalte ein, um Heidis "Meeedchen" zu sehen – davon gehörten 1,96 Millionen zur relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit ergatterte GNTM erstmals einen Marktanteil von über 20,8 Prozent und schaffte es zudem, die vorige Spitzenfolge, das Umstyling in Woche fünf, zu übertrumpfen.

Ob dafür wohl Nicoles Gastauftritt oder der extreme Zickenkrieg zwischen Larissa, Lijana und Jacky verantwortlich war? Besonders der Zoff zwischen den drei ehemaligen Zimmergenossinnen sorgte bei vielen Zuschauern für Unverständnis und Diskussionsbedarf. "Lijana ist so eine Dramaqueen! Was ist ihr Problem?", schrieb ein Fan auf Twitter.

