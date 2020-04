Claudia Obert (58) genießt ihre neu gewonnene Beliebtheit! Am Mittwochabend zog die polarisierende Designerin die Reißleine: Nachdem ihre Mitstreiter sie bei Promis unter Palmen ausgegrenzt und schließlich sogar zum Weinen gebracht hatten, verließ die Luxus-Liebhaberin das Format kurz vor dem großen Finale freiwillig. Zurück in der Realität wird die Wahl-Hamburgerin hingegen mit offenen Armen empfangen und ist populärer denn je! Und davon hat Claudia schon als kleines Kind geträumt.

Im Sat.1 Frühstücksfernsehen schwärmte die 58-Jährige jetzt von ihrem momentanen Bekanntheitsgrad: So habe sie während der Ausstrahlung der Sendung jede Menge Zuspruch der Zuschauer bekommen. "Ich kann nicht mal mehr ein Brötchen kaufen gehen in Hamburg, ohne dass ich fotografiert werde – davon habe ich mit drei Jahren schon geträumt!", erklärte Claudia und fügte hinzu: "Ich fühle mich toll, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so toll gefühlt!"

Besonders das "Promis unter Palmen"-Halbfinale dürfte Claudia einige Sympathien gebracht haben – denn das Mobbing ihrer Konkurrenten Bastian Yotta (43) und Carina Spack (23) entsetzte auch die Promiflash-Leser: "Man muss Claudia nicht mögen, aber Respekt hat jeder Mensch verdient!" und "Wie mit Claudia umgegangen wird, das ist unmöglich", litten die User im Netz mit der Modeschöpferin mit.

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobias Wegener und Claudia Obert bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Findet ihr Claudia nach "Promis unter Palmen" sympathischer als zuvor? Ja, auf jeden Fall! Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de