Hat er etwa keine Lust mehr auf Glanz und Glamour? Brad Pitt (56) gehört schon seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schauspielern weltweit und wurde zuletzt unter anderem mit einem Oscar und einem Golden Globe für seine Rolle in dem Film "Once Upon A Time In Hollywood" ausgezeichnet. Jetzt hatte der Superstar aber einen ganz anderen Auftritt: Er sagte in einer Internet-Show das Wetter an!

Im Youtube-Format Some Good News von Schaulspiel-Kollege John Krasinski (40) hatte Brad vor Kurzem sein Debüt als Wetter-Frosch: "Wir sollten das Wetter checken. Brad, wie sieht es denn da draußen aus?", moderierte John den Bericht an. Anstatt einer ausführlichen Wettervorhersage bekamen die Zuschauer allerdings einen ganz kurzen Clip des Filmstars zu sehen, der mit Humor zu nehmen ist. Er blickte kurzzeitig fragend über Palmen hinweg in den grauen Himmel und gab dann eine knappe Prognose: "Sieht – ähm – ganz gut aus. Ja."

Die Sendung wurde von John Krasinksi ins Leben gerufen, um in der aktuellen Lage gute Nachrichten aus aller Welt zu verbreiten. Neben Brad Pitt hatten auch andere große Stars einen Auftritt in den Videos – beispielsweise begeisterten Billie Eilish (18) und die Jonas Brothers die Zuschauer dort mit ihrem Gesang.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images John Krasinski, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de