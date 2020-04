Lieber bei der Ex statt bei der Ehefrau? Hollywoodstar Bruce Willis (65) hat auch nach der Scheidung ein gutes Verhältnis zu seiner Verflossenen Demi Moore (57). Die beiden Schauspieler haben drei Töchter zusammen und sitzen auch bei Familienfeiern gemeinsam an einem Tisch. Mit knuffigen Schnappschüssen in gestreiften Pyjamas zeigten sie vor Kurzem, dass sie auch die Quarantäne-Zeit gemeinsam verbringen. Aber wieso ist Bruce' Frau Emma Heming (41) nirgends zu sehen?

"Eigentlich sollte meine Stiefmutter auch mit meiner kleinen Schwester herkommen", erklärte Scout (28), die Tochter von Bruce und Demi, im Dopey-Podcast. Mit seiner aktuellen Frau Emma hat Bruce zwei Töchter – und eine der beiden habe sich im Park aus Versehen eine Nadel in den Fuß gerammt. "Also musste meine Stiefmutter in Los Angeles auf die Untersuchungsergebnisse vom Arzt warten. Mein Vater kam früher hierher und dann ist das Reisen schwierig geworden und meine Stiefmutter blieb mit meiner Schwester in L.A.", schilderte Scout die vertrackte Situation.

Die Zeit im Kreise ihrer Eltern und Geschwister genießt die 28-Jährige derzeit in vollen Zügen. "Es ist schön, beide hier im Haus zu haben, wo sie uns großgezogen haben. Es ist traumhaft, nur mit ihnen zusammen zu sein", schwärmte sie.

Anzeige

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming

Anzeige

Getty Images Scout Willis, 2020

Anzeige

Instagram / buuski Scout und Bruce Willis, Demi Moore und Dillon Buss im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de