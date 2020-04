Endlich gibt es ein paar Details! Nachdem Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) vergangenes Jahr verkündet hatten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten, folgte im vergangenen März dann die Verlobung. Und seit ein paar Tagen sind sie tatsächlich Mann und Frau. Zunächst haben sie nur ein Hochzeitsfoto veröffentlicht und nicht viele Worte dazu verloren. Dafür sind sie jetzt in Plauderlaune: Im Netz sprachen sie nun ausführlich über ihre Hochzeit!

In seiner Instagram-Story wandte sich das frischgebackene Ehepaar an seine Follower und gab Details zu seinem großen Tag preis. Dabei verriet Angelina unter anderem, dass Sebastian das Standesamt ausgesucht hat. "Er meinte, er kennt ein Standesamt, das wunderschön ist, und er hat es mir gezeigt und ich meinte dann 'Okay!'", erinnerte sie sich zurück. Das Standesamt sei in einem Schloss gewesen mit einem Garten und einer großen Allee. Sie habe sich dort wie eine Prinzessin gefühlt. "Es war magisch und obwohl es nur im Standesamt war mit wenigen Leuten, hat es sich angefühlt wie eine Traumhochzeit", schwärmte die 28-Jährige weiter. Trotzdem soll im nächsten Jahr noch eine größere Feier folgen.

Kurz nach Bekanntgabe ihrer Heirat gratulierten zahlreiche Promis den frisch Vermählten. Unter anderem wünschten ihnen auf Angelinas Profil Bloggerin Sarah Harrison (28), Ex-Bachelor-Siegerin Katja Kühne (35), YouTube-Star xLaeta, Ex-Dschungelcamp-Star Gabby Rinne, Musikerin Joelina Drews (24) oder auch Moderatorin Verena Wriedt (45) alles Gute.

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im März 2020

Anzeige

Splash News Sebastian und Angelina Pannek im Juli 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina und Sebastian Pannek, Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de