Mit diesen Fotos zeigt Madonna (61), wie verliebt sie in ihren Ahlamalik Williams ist! Im vergangenen Herbst tauchte erstmals das Gerücht auf, dass die Queen of Pop sich in ihren Tänzer verguckt hat. Und tatsächlich: Wenig später machten die beiden kein Geheimnis mehr aus ihrer Zuneigung zueinander und zeigen sich seitdem turtelnd in der Öffentlichkeit. Nun feierte Ahlamalik seinen 26. Geburtstag und die 61-Jährige gratulierte ihrem Liebsten mit einem niedlichen Posting.

"Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster! Ich könnte mir keinen besseren Menschen vorstellen, mit dem ich lieber in Quarantäne wäre", schrieb Madonna auf Instagram und veröffentlichte dazu eine Reihe von Fotos mit Ahlamalik. Ob knutschend, beim Feiern oder zu Hause mit Mundschutz – die Bilder lassen keinen Zweifel offen: Zwischen der Sängerin und ihrem Toyboy knistert es gewaltig!

Der Altersunterschied von 36 Jahren scheint für das Paar kein Problem zu sein. Stattdessen könnte sich tatsächlich etwas Ernstes zwischen ihnen entwickeln, denn angeblich hat die Musikerin sogar schon Ahlamaliks Eltern kennengelernt. Und auch Madonnas Tochter Lourdes soll die Beziehung der beiden akzeptiert haben.

Instagram / madonna Ahlamalik Williams und Madonna

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Toyboy

Paul Zimmerman/Getty Images Lourdes Leon



