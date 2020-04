Wo ist plötzlich Laura Müllers (19) Verlobungsring hin? Nach langer Ankündigung war es Anfang der Woche tatsächlich soweit: Michael Wendler (47) hielt um die Hand seiner 19-jährigen Freundin an und sie hat "Ja" gesagt. Noch am selben Abend präsentierte Laura dann ganz stolz ihren Klunker im Netz. Doch wieso steckte das Schmuckstück am Freitagabend bei Let's Dance nicht mehr an ihrem Finger?

In einem Exklusiv-Interview verrät die Tanzshow-Kandidatin, dass der Ring während der Sendung sicher aufbewahrt in einer Schatulle gewesen sei. Offenbar hätte er bei ihrer Performance ziemlich gestört: "Alle, die tanzen, wissen, dass man nicht mit einem großen Klunker tanzen kann." Sie gehe auch davon aus, dass ihr Tanzpartner Christian Polanc (41) "ganz froh darüber" sei, dass sie bei ihrem Auftritt auf den Diamanten verzichtet hat.

Der Ring hatte aber schon im Vorfeld zur heutigen RTL-Show für Gesprächsstoff gesorgt: Denn Laura hatte ihn ihrer Community am vergangenen Dienstag nicht nur gezeigt, sondern auch erklärt, dass ihre Fans ihn in einer günstigeren Version nachkaufen könnten. Deshalb nahm Oliver Pocher (42) die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin erneut aufs Korn!

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im April 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller bei ihrer Verlobung

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Februar 2019



