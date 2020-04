Dieses Täschchen ist definitiv kein Schnäppchen! Dass Victoria Swarovski (26) gerne mal in ihre Looks investiert, ist längst kein Geheimnis mehr. So sind zum einen die Outfits für die Let's Dance-Liveshows der Moderatorin nichts für den kleinen Geldbeutel. Und auch für ihr Hochzeitskleid im Jahr 2017 griff sie tief in die Tasche und blätterte 800.000 Euro hin. Tja, und "Tasche" ist ein gutes Stichwort – denn das Modell, mit dem Victoria momentan unterwegs ist, ist ebenfalls ziemlich kostspielig.

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die Kristallerbin jetzt eine Bilderserie. Auf den Schnappschüssen posiert sie lässig mit Sonnenbrille in einem Auto. Doch der Hingucker ist wohl ihre Handtasche in Regenbogenfarben. Victoria scheint Glück gehabt zu haben, dieses begehrte Accessoire ergattern zu können, denn dabei handelt es sich offenbar um ein seltenes und teures Stück. Die Tasche des Labels Balenciaga liegt umgerechnet aktuell etwa bei 1.250 Euro und ist auf der Homepage momentan ausverkauft.

Die Community feiert den Post der 26-Jährigen – doch das hätte auch schnell nach hinten losgehen können. Als die Fans 2017 erfuhren, wie teuer Victorias spektakuläres Hochzeitskleid war, waren viele außer sich. Für ihre Kleiderwahl musste sie sogar einen ordentlichen Shitstorm über sich ergehen lassen.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovskis Handtasche

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski, Moderatorin

Splash News Victoria Swarovski bei den British Fashion Awards 2019



