Haben die Let's Dance-Zuschauer etwa nur für Laura Müller (19) eingeschaltet? Seit Anfang der Woche ist die 19-Jährige erneut in aller Munde. Denn nach langer Ankündigung hat ihr Partner Michael Wendler (47) tatsächlich um ihre Hand angehalten. Nur wenige Tage später stand sie wieder mit Christian Polanc (41) in der RTL-Tanzshow auf dem Parkett – und genau in dieser Folge waren die Einschaltquoten besonders hoch!

In einer Pressemitteilung teilte der Sender jetzt mit, dass "Let's Dance" am Freitag die Nummer eins bei der Zielgruppe gewesen sei. Es hätten insgesamt 9,92 Millionen Zuschauer den Fernseher eingeschaltet, um Laura, Lili Paul-Roncalli (21) und Co. beim Tanzen zuzusehen. Der Marktanteil in der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war mit 1,59 Millionen Zuschauern ebenfalls sehr hoch.

Sollten viele von ihnen darauf gehofft haben, einen Blick auf Lauras Verlobungsring zu erhaschen, wurden sie leider enttäuscht: Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin hatte ihren Diamanten nämlich vor der Sendung abgenommen und in einer Schatulle aufbewahrt. In einem Exklusiv-Interview verriet sie nach der Show auch weshalb: "Alle, die tanzen, wissen, dass man nicht mit einem großen Klunker tanzen kann."

