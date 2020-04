Das Rätselraten hört noch lange nicht auf! Die zweite Staffel von The Masked Singer ist fast zu Ende – nächste Woche findet bereits das Finale der Show statt. In der letzten Folge müssen noch der Drache, der Hase, das Faultier und der Wuschel enttarnt werden, dann sind alle Promis enthüllt und die Maskerade ist vorbei. Die Fans des Formats brauchen aber nicht traurig zu sein: Es sind weitere Folgen der Rateshow geplant – und die kommen schon früher, als manch einer sicher denkt!

Auf dem Instagram-Profil von "The Masked Singer wurde die freudige Nachricht diese Woche bekannt gegeben: "Es ist offiziell! Bereits im Herbst 2020 startet die dritte Staffel 'The Masked Singer'. Wir sagen danke", heißt es auf der Foto- und Videoplattform. In ungefähr sechs Monaten darf also wieder kräftig mitgeträselt werden, wenn die Stars und Sternchen in bunten und aufwendigen Kostümen singen. Ursprünglich war die dritte Ausgabe erst für 2021 geplant gewesen – diese Pläne hatte ProSieben-Chef Daniel Rosemann Anfang März gegenüber dwdl.de angekündigt.

So lange hätten es die Fans wohl nicht ausgehalten, denn sie sind jetzt schon Feuer und Flamme. Neben zahlreichen Herz-Emojis sammeln sich auch begeisterte Kommentare unter dem Beitrag: "Ich freue mich schon darauf", schrieb etwa ein Follower.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Das "The Masked Singer"-Chamäleon

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Matthias Opdenhövel mit der Fledermaus und der Göttin bei "The Masked Singer"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de