Heidi Klum (46) und Ex-Mann Seal (57) gehen mit der Privatsphäre ihrer Kinder sehr sorgsam um. Beide achten ziemlich penibel darauf, was man von ihren Kids im Netz sieht. Vor einigen Tagen hatte das Model allerdings den nächsten Schritt gewagt und die Gesichter ihrer Rasselbande nur noch wenig verdeckt – und nun tat es der Sänger ihr gleich: Seal teilte im Netz ein Bild mit Sohnemann Henry ganz ohne Filter oder anderen Maskierungen!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der "Kiss from a Rose"-Interpret vor wenigen Tagen einen seltenen Schnappschuss mit seinem ältesten Sohn. Zusammen machte das Vater-Sohn-Duo eine kleine Radtour. Diese nahm der 57-Jährige zum Anlass, um ein Selfie mit seinem Jungen zu schießen – und siehe da, Henry stahlt nur mit einer Sonnenbrille im Gesicht in die Kamera. "Mit einem meiner vier besten Freunde. Ich bin heute mal mit meinem Sohn Henry unterwegs", betitelte Seal seinen seltenen Beitrag.

In Sachen Co-Parenting scheinen sich Heidi und Seal in vielerlei Sachen einig zu sein. "Wir geben uns die größte Mühe, unsere Kinder gemeinsam großzuziehen. Aber manchmal ist es hart", erzählte die "Germany's next Topmodel"-Jurorin erst kürzlich offen in einem Interview mit Red!. Wenn die Familie aber an einem Strang ziehe, gehe meistens alles glatt.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kids und Ex-Mann Seal in Aspen, Dezember 2016

Anzeige

Getty Images Sänger Seal im November 2017

Anzeige

Getty Images Seal und Heidi Klum im Februar 2011



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de