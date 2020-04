Dass Heidi Klum (46) ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushält, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das betrifft vor allem ihre vier Kids. Schnappschüsse mit Leni (15), Henry (14), Lou (10) und Johan (13) sucht man auf den Social-Media-Profilen des Supermodels in der Regel vergebens. Ab und zu macht die Germany's next Topmodel-Jurorin ganz zur Freude ihrer Fans aber mal eine Ausnahme – so wie jetzt!

Da staunten die Follower am Sonntag wohl nicht schlecht, als sie den Instagram-Feed von Heidi genauer unter die Lupe nahmen. Die 46-Jährige teilte überraschend ein Foto ihrer Familie – inklusive Ehemann Tom Kaulitz (30) natürlich. Wie gewohnt sieht man die Gesichter der Kinder nicht, auch Mund und Nase von Heidi und Tom werden auf dem Schnappschuss mit einem Mundschutz überdeckt. Auch wenn die vier weiterhin undercover unterwegs sind, konnte Heidi ein entscheidendes Detail nicht verbergen: Einige User stellten erstaunt fest, wie groß die Jungs und Mädels geworden sind.

Heidi achtet schon immer darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen und in der Öffentlichkeit so wenige Informationen wie möglich über sie preiszugeben. Umso überraschender war Heidis Interview, in dem sie neulich verriet, dass ihre Tochter Leni eines Tages in ihre Model-Fußstapfen treten will.

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum, Tom Kaulitz und Heidis Kinder im November 2019

Getty Images Heidi Klum im März 2020 in Pasadena, Kalifornien

Instagram / heidiklum Leni Klum, Tochter von Model Heidi Klum



