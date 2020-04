Jennifer Lopez (50) schwelgt in Erinnerungen! Heute ist die Musikerin mit dem Ex-Baseballprofi Alex Rodriguez (44) zusammen – die beiden sind verlobt und wollen demnächst heiraten. Doch der Ring, den der einstige Sportler J.Lo an den Finger steckte, war nicht der erste an der Hand der Sängerin. Dreimal war Jennifer zuvor verheiratet und von 2002 bis 2004 war sie mit Ben Affleck (47) verlobt. Der Diamant, den der Schauspieler ihr einst zu diesem Anlass schenkte, hat es der 50-Jährigen auch heute noch angetan!

Im Interview mit dem Apple Music-Moderator Zane Lowe (46) erzählte sie von dem Klunker: "Er gab mir einen pinken Diamanten, der für viel Presse sorgte. [...] Ich liebte ihn, versteht mich nicht falsch", stellte die Musikerin klar. Sechs Karat besaß das rosa Schmuckstück und war 1,2 Millionen Dollar (umgerechnet 1,1 Millionen Euro) wert. Selbst unter J.Los Promi-Kollegen erregte das Prachtmodell damals Aufsehen.

So war unter anderem Barbra Streisand (78) hin und weg: "Sie hatte eine Vorliebe für Diamanten. [...] Sie kam auf mich zu und sie hatte von ihm gehört. Ich dachte nur 'Oh mein Gott' und sie meinte sofort: 'Darf ich deinen Ring sehen?' Dann hat sie mich über ihn ausgefragt", erinnerte sich Jennifer. Das Verlobungsgeschenk ihres aktuellen Freundes Alex ist etwa eine Million Dollar (rund 93.000 Euro) wert.

Getty Images Jennifer Lopez, 2003

Getty Images Jennifer Lopez, 2002

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei ihrer Verlobung



