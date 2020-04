Nikki Bella (36) kann auch mit ihrem Babybauch noch ordentlich die Hüften kreisen lassen! Im Privatleben der ehemaligen Wrestlerin könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Sie ist nicht nur mit ihrem Partner Artem Chigvintsev verlobt, die beiden erwarten auch ein Kind. Die Schauspielerin ist gerade in der 24. Schwangerschaftswoche und ihr Bauch ist inzwischen schon ganz schön rund. Das hindert sie aber nicht daran, jetzt eine sexy Tanzperformance hinzulegen!

In einem neuen Instagram-Video ist Nikki in einem bauchfreien Outfit zusammen mit ihrem Verlobten zu sehen. Die beiden nehmen an einer derzeit beliebten Social-Media-Challenge teil und tanzen zusammen zu Megan Thee Stallions Song "Savage". Ihre runde Kugel schränkt die Beauty dabei offenbar kein bisschen ein: Sie startet ihren Auftritt sogar mit einem Bauchtanz! In einem Kommentar zum Clip verrät die 36-Jährige allerdings, dass die Koordination beim Tanzen die wahre Herausforderung für sie sei: "Ehrlicherweise habe ich nach ein paar Versuchen aufgegeben. Ich habe es einfach nicht hinbekommen!"

Mit Artem als Partner hätte Nikki es wohl kaum besser treffen können. Vor einigen Wochen hatte sie in einem Trailer zu ihrer Serie Total Bellas extrem von ihrem Liebsten und ehemaligen Dancing with the Stars-Tanzpartner geschwärmt. Sie hat ihre Liebe als eine "stürmische Romanze" bezeichnet und erzählt, dass sie mit ihm selbst beim Händchenhalten, Küssen und Tanzen ein ständiges Feuerwerk verspüre.

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im April 2020

Getty Images Nikki Bella im Oktober 2019 in Beverly Hills

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Januar 2020

