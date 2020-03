Nikki Bella (36) und ihr Freund Artem Chigvintsev könnten glücklicher nicht sein! Die beiden hatten sich im November vergangenen Jahres verlobt. Kurz darauf hat die ehemalige Wrestlerin dann überraschend bekannt gegeben, dass sie und ihr Liebster den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem ist das Paar im siebten Himmel. Was das Besondere an ihrer Verbindung ist, hat die Beauty jetzt verraten.

In der Vorschau zu ihrer Serie Total Bellas auf E! schwärmt die Reality-TV-Darstellerin in den höchsten Tönen von ihrem Verlobten: "Wir sind gerade in diesen Tornado des Glücks, der Paparazzi und der Medien geraten – es war verrückt, aber es hat sich gelohnt". Zwischen den beiden herrsche eine ganz besondere Chemie. "Es war eine stürmische Romanze", beschreibt die dunkelhaarige Schönheit ihr Verhältnis zu Artem. Sie habe noch nie zuvor eine so leidenschaftliche Beziehung geführt, verrät sie noch in dem Video. Selbst beim Händchenhalten, Küssen oder Tanzen empfinde sie ein ständiges Feuerwerk.

Die Turteltauben hatten sich im Jahr 2017 bei der TV-Show Dancing with the Stars kennengelernt. Der Russe war dort ihr Tanzpartner gewesen. Zu dem Zeitpunkt war sie noch mit dem Wrestler John Cena (42) liiert gewesen, von dem sie sich im Sommer 2018 trennte. Für die Kritiker ihrer Liebe hat die 36-Jährige klare Worte: "Ich kann es nicht erwarten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ihr hasst es nur, weil ihr wisst, dass unsere Liebe echt ist."

Getty Images Nikki Bella bei den Girl up Awards in Beverly Hills im Oktober 2019

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella

Getty Images Nikki und Brie Bella mit Artem Chigvintsev, August 2019



