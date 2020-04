Scarlett Gartmann (26) bezaubert mit einem lustigen Familien-Schnappschuss! Im März 2019 hat das Model sein erstes Kind mit Profi-Kicker Marco Reus (30) zur Welt gebracht – eine kleine Tochter. Seitdem verzückt die Pferde-Liebhaberin ihre Fans im Netz regelmäßig mit Schnappschüssen aus ihrem Mama-Alltag. Ihr neuer Beitrag sorgt nun für Verwunderung: Führt Scarlett hier gleichzeitig ihr Kind und eines ihrer Ponys aus?

Bei diesem Posting auf Instagram wird ihre Naturverbundenheit deutlich: Scarlett schiebt nicht nur ihre Prinzessin durch die Gegend. Auch ihr Pony durfte sich zum Spaziergang dazugesellen – so wie andere Mütter beispielsweise ihren Familienhund mitnehmen würden. Das Tier läuft neben dem Kinderwagen, was den Mini-Blondschopf absolut nicht zu stören scheint. Kein Wunder: Als Tochter einer Pferdenärrin dürfte der Sprössling sich schon längst an die Ponys gewöhnt haben.

Auch sonst sei ihr Nachwuchs sehr entspannt, wie Scarlett Anfang des Jahres gegenüber Promiflash betonte. "Ich muss sagen, wir haben ein total pflegeleichtes Kind", schwärmte die 26-Jährige. Sie freue sich über ein rundum gesundes Kind.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann führt Pferd und Kind aus

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit ihren Ponys

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann mit einem ihrer Ponys und ihrer Tochter

