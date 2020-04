Carina Spack (23) bekommt weiter ihr Fett weg! Die einstige Bachelor-Kandidatin hat sich mit ihrer Teilnahme bei Promis unter Palmen wohl keinen Gefallen getan. Mitbewohnerin Claudia Obert (58) ging ihr so sehr auf die Nerven, dass die Blondine ihr gegenüber mehr als ausfällig wurde. Die wüsten Beschimpfungen und Provokationen kosteten sie so einige Sympathiepunkte. An Amira (27) und Oliver Pocher (42) ging die Skandal-Sendung natürlich auch nicht einfach vorbei. Allerdings verurteilte das Paar nicht nur Carinas Verhalten – sondern auch ihre optische Erscheinung!

In ihrem Podcast Die Pochers hier! beplaudern die Eheleute regelmäßig Themen aus allen möglichen Bereichen. In der aktuellen Folge kamen sie auf Beauty-Eingriffe zu sprechen: "Das Problem ist auch, dass die meisten, die verlieren den Blick dafür. So wie das klassische Lippenaufspritzen. Das ist ja schon gang und gäbe", echauffierte sich Amira. Dabei fiel ihr auch direkt ein prominentes Negativ-Beispiel ein: "Ich muss das einfach so sagen. Carina Spack. Was ist denn mit deren Mund los? Wenn die redet, dann geht die Unterlippe, die hängt dann schon nach unten", zeigte sie sich verständnislos. Amira finde diese Optik weder ästhetisch, noch natürlich. "Also wer sitzt da zu Hause und denkt sich: 'Wow, ist die geil. Diese Lippen will ich auch haben'", fragte sich die Brünette abschließend.

Einmal beim Thema Carina angelangt, blieb auch deren Benehmen in der TV-Show von der 27-Jährigen Amira nicht unkommentiert: "Ich finde, das ist absolut asoziales Verhalten. Das spiegelt genau ihre Optik wider, meiner Meinung nach." Für sie sei die 23-Jährige innerlich genauso, wie sie sich nach außen gibt.

Promis unter Palmen, Sat.1 Carina Spack bei "Promis unter Palmen"

Instagram / amirapocher Amira Pocher im April 2020

Sat. 1 Carina Spack, TV-Bekanntheit



