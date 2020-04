Anna Maria Damm (24) gibt ein Update zur Familienplanung! Die YouTuberin und ihr Freund Julian Gutjahr (23) sind bereits stolze Eltern einer Tochter: Eliana erblickte im Sommer 2018 das Licht der Welt und feiert in diesem Jahr also schon ihren zweiten Geburtstag. Eigentlich wäre das doch der perfekte Zeitpunkt für ein Geschwisterchen, oder? Anna verriet nun, ob sie und ihr Julian noch mehr Nachwuchs wollen.

Schon im Promiflash-Interview vor rund einem Jahr betonte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, dass Eliana kein Einzelkind bleiben und auf jeden Fall noch ein zweites Baby kommen solle. "Aber wir haben jetzt noch nicht gesagt wann. Wir genießen jetzt erstmal die Zeit mit unserer ersten Tochter, und dann mal schauen, was die Zukunft so bringt." Während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story gab sie jetzt eine ganz ähnliche Antwort: "Ja! Es kommt, wie es kommt."

Während Anna und Julian das Projekt "Kind Nummer zwei" also ganz entspannt angehen, gibt es bei ihren YouTube-Kolleginnen einen regelrechten Babyboom. Bibi Claßen (27) ist im vergangenen Monat zum zweiten Mal Mutter geworden. Paola Maria (26), Maren Wolf (27) und Sarah Harrison (28) erwarten ebenfalls Nachwuchs.

Anzeige

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr mit Anna Maria Damm und Tochter Eliana, November 2019

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter, September 2019

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de