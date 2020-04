Anna Maria Damm (24) teilt einen ganz besonderen Schnappschuss mit ihrer Community. Schon seit einigen Jahren gehen sie und ihr Freund Julian Gutjahr (23) gemeinsam durch dick und dünn. Um genau zu sein, feierten die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner kürzlich ihr Siebenjähriges. Während sie sich in der Regel mit verschmusten Pärchen-Aufnahmen zurückhält, postet Anna nun ein zuckersüßes Throwback-Foto aus früheren Zeiten.

User hatten vor Kurzem die Chance, der 24-Jährigen in ihrer Instagram-Story Fragen zu stellen. Ein Fan bat sie darum, den ersten Liebes-Schnappschuss mit Julian zu teilen. "Ist nicht unser erstes Bild. Aber das Älteste, das ich finden konnte", schreibt das Model zu einem Pic, das im Juni 2014 während ihres ersten Pärchen-Urlaubs entstanden ist. Damit aber noch nicht genug, denn ein Follower will außerdem wissen, wie sich die beiden eigentlich kennengelernt haben.

"Wir haben uns in der weiterführenden Schule kennengelernt, also nach der Realschule bin ich aufs Gymnasium, und dort haben wir uns kennengelernt. Wir kamen zufällig in eine Klasse", verriet Anna augenzwinkernd. Sieben Jahre später sind die zwei nicht nur noch immer über beide Ohren verknallt, sondern auch Eltern einer fast zweijährigen Tochter.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm im Januar 2020

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de