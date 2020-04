Sie geht das Ganze superrelaxt an! Carmen Kroll, oder im Netz besser bekannt als Carmushka, gab vor wenigen Wochen preis, dass sie und ihr Mann Niclas in einigen Monaten zu dritt sein werden. Für die Bloggerin beginnt damit eine extrem spannende Zeit, denn für sie ist es die allererste Schwangerschaft. Aktuell ist sie in der 19. Woche und ihr Körper verändert sich immer mehr – doch über Schwangerschaftskilos macht sich Carmen keinerlei Gedanken, wie sie Promiflash verrät.

"Mein Bauchumfang nimmt immer mehr zu – und ich liebe es", verrät die werdende Mama im Interview mit Promiflash. Sie habe absolut kein Problem damit, das eine oder andere Pfündchen zuzunehmen. Im Gegenteil: Gerade in der Anfangszeit habe sie es kaum erwarten können, ihren Bauch wachsen zu sehen. "Ich gebe meinem Körper aktuell all das, was er braucht. Mittlerweile gibt es mindestens einmal am Tag Pasta und bei mir dreht sich am Tag alles ums Essen", gibt Carmen weiter preis und hält abschließend fest: "Mein Körper wird in den kommenden Wochen ein Wunder und eine wahre Meisterleistung vollbringen und dafür liebe ich ihn so, wie er ist oder eben sein wird."

Trotzdem will sich Carmen während ihrer Schwangerschaft fit halten – seit Kurzem setzt sie deshalb auf regelmäßige Sporteinheiten und Übungen, die für Schwangere geeignet sind. "Ich habe beschlossen, ab heute täglich ein Work-out zu machen, um bestens auf die Geburt vorbereitet zu sein, denn auch nur die kleinste körperliche Tätigkeit setzt mir bereits zu", gesteht sie ihren fast 900.000 Followern bei Instagram.

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Star

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Berühmtheit

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de