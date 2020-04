Hat Jade Übach (26) Serkan Yavuz' Diss sehr getroffen? Die beiden Reality-TV-Stars waren sich nach ihrer kurzzeitigen Liebelei bei Bachelor in Paradise vor einigen Wochen bei Big Brother erneut begegnet. Ihr Wiedersehen war aber nicht gerade unkompliziert: Jade hatte sich Chancen bei dem Ex-Bachelorette-Kandidaten eingeräumt, obwohl er glücklich an Carina Spack (23) vergeben ist. Serkan (27) hatte nach seinem Auszug aus dem TV-Container deshalb erklärt, dass er mit seiner Ex-Flamme nichts mehr zu tun haben wolle. Doch was sagt Jade dazu?

In einem Gespräch mit Promiflash erklärte die Blondine jetzt: "Ich finde es wirklich schade, dass man sich durch ein anderes Umfeld so verändern kann und so viel Schwachsinn von sich gibt." Ob sie damit etwa auf Carina anspielt? Genauer wollte sie jedoch nicht auf das Thema eingehen. Das sei für sie jetzt abgehakt.

Einen weiteren Seitenhieb gegen den ehemaligen Rosenjäger konnte sie sich dann aber doch nicht verkneifen: Die 26-Jährige erklärte, dass sie "jeglichen Respekt" vor Serkan verloren habe. Er könne froh sein, dass sie kein Unmensch sei und es dabei belasse.

Instagram / jadebritani Jade Übach im April 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im April 2020

Instagram / jadebritani Jade Übach im April 2020



