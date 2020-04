Christopher Reinhardt (30) gerät im Interview ins Schwärmen! Der Schauspieler ist seit einiger Zeit neu bei Sturm der Liebe. In der Telenovela verkörpert er den sportlichen Sunnyboy Steffen Baumgartner, der Franzi (Léa Wegmann, 29) ordentlich den Kopf verdreht. Während Christopher in der beliebten ARD-Serie noch nach seiner Mrs. Right sucht, hat er sie im realen Leben längst gefunden. Er ist mit der Radio-Moderatorin Leoni Baeßler zusammen!

Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortete der ehemalige GZSZ-Darsteller Promiflash verliebt: "Vergeben an die tollste Frau." Leoni entspreche absolut seiner Traumvorstellung: "Sie hat rote Haare, riesige Augen, die witzigsten Sprüche und wird irgendwann den Eurovision Song Contest moderieren. Haltet euch fest, ihr werdet sie auch lieben!"

Und wie sieht es mit Flirten aus? Ist Christopher ein Frauenschwarm? "Eigentlich bin ich schon immer der Beziehungstyp gewesen. Ich bin ziemlich schlecht darin zu erkennen, ob mich jemand gut findet", sagte er bescheiden. Er sei der unbeholfenste Flirter der Welt.

Instagram / marian.christopher.reinhardt Christopher Reinhardt und Leonie Baeßler, Dezember 2019

Instagram / burgerturtleleo Leoni Baeßler, Radiomoderatorin

Instagram / marian.christopher.reinhardt Christopher Reinhardt, April 2020



