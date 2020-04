Für Katja und Maria wird es während der Hofwoche ziemlich kuschelig! Bauer sucht Frau International-Single Daniel empfängt in dieser Woche seine Auserwählten. Sieben Tage hat der Neuseeländer nun Zeit, die Ladys kennenzulernen – und sich im Bestfall sogar zu verlieben. Unter einem Dach werden die drei in dieser Zeit jedoch nicht leben: Weil im Haus kein Platz ist, müssen Katja und Maria in einem Wohnmobil unterkommen.

Obwohl Daniels Familie auf ihrem Hof in Oamaru laufend Gäste beherbergt, ist ausgerechnet während der Dreharbeiten bereits jedes Zimmer belegt. "Wir haben einen Camper besorgt. Ist vielleicht ein bisschen rustikal, aber ich denke, die Mädels finden es schon ganz nett. Hat auch was Charmantes irgendwie", erklärt der 22-Jährige beim Vorbereiten der Betten. Er selbst wohnt auch nicht im Haupthaus: Daniel bewohnt eine Holzhütte, die sogar noch weniger Platz bietet als die fahrbare Schlafstätte. "Für mich wäre das schon Luxus. Meine Hütte ist nicht so groß."

Doch ob er mit dieser Notlösung bei den Frauen punkten kann? "Ich mag Camping viel lieber, als im Hotel zu sein. Weil man ist unabhängig und kann jeden Tag woanders schlafen", zeigt sich immerhin die 18-jährige Maria ganz begeistert.

