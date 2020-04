Olivia Marei ist seit Sommer 2018 fester Bestandteil des GZSZ-Casts! In der Vorabend-Serie spielt sie die Polizistin Antonia, die Tochter von Nina (Maria Wedig, 36). Und seit ihrer Ankunft im Kolle-Kiez durchlebte die junge Frau schon einige Höhen und Tiefen. Passend zum großen Serien-Jubiläum am 29. April blickte Olivia nun noch einmal auf ihre bisherige Highlights bei GZSZ zurück und verrät: Diese spannende Story hat ihr bisher am besten gefallen!

"Ich liebe unsere Geschichte zwischen Erik und Toni und wie sie zusammengekommen sind", schwärmte die Schauspielerin im Gespräch mit RTL. Ja, die Liebe der beiden ist wirklich etwas Besonderes. Denn: Erik (Patrick Heinrich, 35) ist ein Ex-Knacki, den Toni eigentlich nur während verdeckter Ermittlungen überwachen sollte. Doch aus der beruflichen Beziehung wurde schnell eine romantische.

Mittlerweile gelten die zwei als eines der absoluten Serien-Traumpaare. Das sei aber nicht nur der Verdienst der beiden Darsteller, meinte Olivia: "Schließlich hatten Erik und Toni eine wahnsinnig romantische, spannende, intensive Kennenlerngeschichte, die die Autoren sehr gut geschrieben und alle im Team toll umgesetzt haben."

Anzeige

RTL Olivia Marei und Patrick Heinrich bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Erik (Patrick Heinrich) und Toni (Olivia Marei) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Bernd Jaworek Olivia Marei, GZSZ-Darstellerin

Hat euch die Lovestory von Toni und Erik auch so begeistert? Nein, nicht wirklich! Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de