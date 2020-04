Sarah Harrison (28) schwelgt im Mutterglück! Mit ihrem Mann Dominic (28) erwartet die YouTuberin nach Töchterchen Mia Rose (2) ihr zweites Kind – ein absolutes Wunschbaby, wie die zwei betonten. Inzwischen befindet sich die Netz-Schönheit schon in der 25. Woche ihrer Schwangerschaft. Sie freut sich riesig darauf, ihre zweite Tochter in wenigen Monaten in die Arme zu schließen. Trotzdem hat Sarah natürlich noch mehr als genug Mama-Liebe für Mia übrig!

Das beweist nun der süße Schnappschuss, den die 28-Jährige auf Instagram veröffentlicht hat. Auf dem Foto sitzt Mia auf dem Schoß ihrer Mama und kuschelt sich ganz eng an sie – kein Wunder, dass Sarah auf dem Bild bis über beide Ohren strahlt! "Meine kleine Schmusekatze. Zu mir haben so viele Eltern früher gesagt: 'Genieße es, solange du dein Baby kuscheln kannst. Das hört so schnell auf, wenn sie älter werden.' Aber Mia ist zum Glück genauso kuschelbedürftig wie ich", schreibt sie dazu.

Schon bald bekommt Sarah eine weitere Kuschelpartnerin! Inzwischen wissen die Harrisons auch, wie sie ihre zweite Tochter nennen wollen: "Aktuell möchten wir uns aber noch nicht festlegen – haben ja noch genug Zeit – daher werden wir diesen Namen auch noch für uns behalten", erklärte Sarah vor ein paar Tagen auf Instagram.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison 2020 in Dubai

