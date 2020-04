Was für ein spannender Sonntag im Hause Harrison! Schon seit einigen Wochen verfolgen die Fans begeistert die zweite Schwangerschaft von Sarah Harrison (28) – seitdem bekannt ist, dass die YouTuberin und ihr Mann Dominic (28) bald zum zweiten Mal Eltern werden, teilen die beiden nur zu gern regelmäßig brandneue Babybauch-Schnappschüsse und Updates. So wie jetzt: Sarah ist nun offiziell im siebten Monat!

"Übrigens haben wir heute Wochenwechsel", freut sie sich am Sonntagvormittag in ihrer Instagram-Story. Auch der werdende Zweifach-Papa Domi ist völlig aus dem Häuschen, crasht kurzerhand das Video seiner Frau, um liebevoll ihren Bauch zu küssen. "25 Wochen einfach, siebter Monat", setzt die Schwangere noch einmal an und strahlt dabei über beide Ohren. Auch in ihrem Feed hält sie diesen Meilenstein überglücklich fest und teilt eine Collage mit insgesamt vier Babybauch-Fotos.

Laut Schwangerschafts-App ist Baby Harrison übrigens aktuell 28 Zentimeter groß und wiegt schätzungsweise 580 Gramm. Ein Weilchen dauert es also noch, bis Sarah ihr Töchterchen in die Arme schließen kann – für die 28-Jährige aber an sich kein Problem, denn wie bereits bei Mia (2) genießt sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Collage von Sarah Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de