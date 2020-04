Als Spielerfrau rückte Lizzie Cundy in den 90er Jahren ins Rampenlicht. In der Vergangenheit präsentierte sie sich dann bei verschiedensten Veranstaltungen auf dem roten Teppich – natürlich in eleganten Roben. Jetzt überraschte die Britin ihre Fans allerdings mit skurrilen Bildern auf Social Media: Lizzie holte fernab von Glanz und Glamour ihre luxuriösen Ballkleider aus dem Schrank – ausgerechnet für die Gartenarbeit!

"Ich muss dazu sagen, das war das erste Mal, dass ich in einem Ballkleid und High Heels den Rasen gemäht habe", klärte Lizzie die Follower auf ihrem Instagram-Profil auf. Die 50-Jährige machte tatsächlich schon zum zweiten Mal eine so gute Figur bei der harten Gartenarbeit. Hinter den schrägen Fotos steckt allerdings eine ganz besondere Absicht – die Ex-Spielerfrau kündigte nämlich an: "Es ist an der Zeit, ein weiteres Kleid vom roten Teppich wegzugeben, um Geld für den guten Zweck zu sammeln."

Von 1994 bis 2012 war Lizzie mit dem ehemaligen Chelsea-Spieler Jason Cundy verheiratet. Mittlerweile ist sie in Großbritannien aber auch zu einer TV-Persönlichkeit geworden und steht regelmäßig als Moderatorin vor der Kamera.

Lizzie Cundy, 2020

Lizzie Cundy, 2020

Jason und Lizzie Cundy, 2009



